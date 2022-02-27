ССО оголосили нічне полювання на окупантів: “Час назад Серёжа из Кемерово прохрипел “не надо”

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ оголосило нічне полювання і жорстокі безпощадні бої з російськими військовими.
Свою заяву спецпризначенці поширили близько 22:00 в неділю, 27 лютого.
Публікуємо текст:
“Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!
Это время когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!
Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!
Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел «не надо» в посадке под Киевом!
Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!
Неспокойной, вечной ночи тебе!”
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