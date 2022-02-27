Окупанти визнали, що в Україні загинуло більше одного солдата РФ

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Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило, що у війні з Україною є “загиблі та поранені” російські солдати.

Про це ввечері в неділю, 27 лютого, інформує “Інтерфакс” із посиланням на офіційного представника Міноборони Росії Ігоря Калашникова.

“На жаль, є загиблі та поранені наші товариші”, – сказав він.

У своїй заяві Калашников уникнув точних даних щодо кількості врат окупантів і намагався маніпулювати, мовляв, “їх значно менше, ніж в України”.

До 27 лютого росіяни не надавали інформацію щодо своїх бойових втрат. Вперше про смерть одного кадрового російського солдата повідомив глава Дагестану Сергій Меліков.

За даними Генерального штабу Збройних сил України втрати окупаційних військ, яких вони зазнали під час вторгнення в Україну (станом на 18:00 27 лютого) такі:

літаки – 27

гелікоптери – 26

танки – 150

бойові броньовані машини – 706

гармати – 50

ЗРК БУК – 1

РСЗВ БМ-21 “Град” – 4

автомобільна техніка – 30

цистерни – 60

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2

кораблі/катери – 2

Особовий склад – орієнтовно 4500.

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