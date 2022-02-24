ЗСУ зупинили росіян в Чернігівській області, Маріуполь і Щастя – під повним контролем, – Залужний

Збройні сили України зупинили наступ противника в Чернігівській області.
Про це у четвер, 24 лютого, повідомив опівдні головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.
“Сили оборони України стримують наступ російського агресора. У Чернігівській області противник був зупинений”, – йдеться в повідомленні.
Зі слів головкома, важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів.
“Силами наших військ повернено під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів”, – наголосив генерал.
Він додав, що на Херсонському напрямку ситуація складна, але сили оборони України дають відсіч агресору.
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