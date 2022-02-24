ЗСУ знищили шостий військовий літак РФ біля Краматорська

Збройні сили України знищили шостий військовий літак РФ в районі Краматорська Донецької області.
Про це у четвер, 24 лютого, в 10:15 інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
“В районі Краматорська знищено 6-й літак РФ”, – йдеться в повідомленні.
Інформацію підтвердила і пресслужба ГШ ЗСУ.
Нагадаємо, що станом на 8-му ранку в ході наступу росіян українські Збройні сили збили п’ять літаків і один вертоліт ворога.
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