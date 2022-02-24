ЗСУ взяли в полон двох російських військових

Збройні сили України взяли в полон двох російських військовослужбовців.
Про це в 13:00 в четвер, 24 лютого, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Військовослужбовці 93 омбр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку”, – написав головком.
Він також опублікував фото військових:
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