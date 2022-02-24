ЗСУ взяли в полон двох російських військових

В Умані російський снаряд убив 39-річного цивільного

На Черкащині від вибуху загинув цивільний, ще п’ятеро звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області на своїй сторінці у фейсбуці. “24 лютого, близько...