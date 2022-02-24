ЗСУ пустили в хід “Байрактари” в Чорноморській операційній зоні

Ілюстративне фото

У Чорноморській операційній зоні Збройні сили України використовують безпілотні літальні апарати “Байрактар”. Про це в 15:25 в четвер, 24 лютого, повідомила пресслуба Генштабу ЗСУ. “У Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати “Байрактар”, – йдеться в повідомленні. На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль. Зупинено наступ танків противника в районі Путивль. Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ



Редактор: Людмила Кліщук