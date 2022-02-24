ЗСУ пустили в хід “Байрактари” в Чорноморській операційній зоні

У Чорноморській операційній зоні Збройні сили України використовують безпілотні літальні апарати “Байрактар”.
Про це в 15:25 в четвер, 24 лютого, повідомила пресслуба Генштабу ЗСУ.
“У Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати “Байрактар”, – йдеться в повідомленні.
На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.
Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль. Зупинено наступ танків противника в районі Путивль.
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