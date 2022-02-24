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Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам

24/02/2022 08:56

Президент України Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

Про це у четвер, 24 лютого, написав на сторінці у ФБ Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України на даний час немає. Ми на своїй землі і не здамо її! Разом до Перемоги!”, – написав Залужний.

Головком ЗСУ нагадав, що 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.

“Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим. Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати”, – зазначив Залужний.

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