Ворог поніс серйозні втрати і їх буде ще більше, – Зеленський

Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський каже, що в ході боїв на території України ворог поніс серйозні втрати і їх буде ще більше. Президент попросив підтримувати нашу армію.

Про це він сказав у четвер, 24 лютого, у своєму зверненні.

“Я прошу поширювати інформацію про те, як потужно б’ються наші військові. Цієї інформації поки що дуже мало у ЗМІ. Нашим військовим потрібна підтримка, підтримка нашого населення. У нас армія потужних людей. Населення – це також потужна армія”, – сказав президент.

“Збройні сили України ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня. Атаковані з повітря. Захист працює. Національна солідарність на сьогодні – це головна опора української державності”, – сказав глава держави.

“Ми вже видаємо зброю, і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, Міністрества внутрішніх справ, залучати до захисту держави ветеранів”, – сказав Зеленський.

“Від ранку ми маємо поранених військових. Там, де у лікарнях потрібна кров – прошу, долучайтеся. Ставайте донорами крові для наших захисників”, – резюмував президент.

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