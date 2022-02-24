В Умані російський снаряд убив 39-річного цивільного

Фото: Нацполіція

На Черкащині від вибуху загинув цивільний, ще п’ятеро звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області на своїй сторінці у фейсбуці.

“24 лютого, близько 08:30 години у центральну частину міста Умань влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин“, – ідеться в повідомленні.

Поліцейські просять черкащан та мешканців області не панікувати, звертати увагу на підозрілі предмети та осіб, що можуть бути на вулицях, та повідомляти на спеціальну лінію 102.

Раніше пресслужба поліції Черкаської області повідомила про те, що в Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок та Черкаського району – в радіусі військової частини, 16 км від Дубіївки.

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