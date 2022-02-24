Унаслідок атаки РФ з боку Криму загинув український прикордонник

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Унаслідок атаки РФ з боку Криму з реактивних систем залпового вогню загинув український прикордонник.

Про це у четвер, 24 лютого, повідомила пресслужба ДПСУ.

“В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсоонській області один прикордонник загинув. Інформація про інші жертви встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

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