Унаслідок атаки РФ з боку Криму загинув український прикордонник

Унаслідок атаки РФ з боку Криму з реактивних систем залпового вогню загинув український прикордонник.
Про це у четвер, 24 лютого, повідомила пресслужба ДПСУ.
“В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсоонській області один прикордонник загинув. Інформація про інші жертви встановлюється”, – йдеться в повідомленні.
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