Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ

Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Як передає “Новинарня“, про це об 11:30 в четвер, 24 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією”, – заявив глава держави.

Зеленський не уточнив деталі цього рішення. Проте повідомив про нього як про вже ухвалене.

“Цей ранок увійшов у історію, але ця історія абсолютно різна для нашої країни і для Росії. Україна не віддасть своєї свободи”, – наголосив Зеленський, порівнявши дії путінської Росії та гітлерівської Німеччини.

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