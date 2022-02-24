У Росії протестують проти нападу на Україну, близько 150 людей затримали. ВІДЕО

Скріншот із відео

У Російській Федерації понад півтори сотні людей затримані під час одиночних пікетів проти війни з Україною.

Про це ввечері 24 лютого, інформує сайт “ОВД-Инфо”

За даними правозахисного порталу, кількість затриманих станом на 18:00 за київським часом становить 167 осіб.

Митинг в центре Москвы. Десятки задержаний. Видео: «Новая газета» pic.twitter.com/I9fhd9gJ4v — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2022

У Москві на мітингу проти війни з Україною затримано десятки людей.

Також інформують про затримання у Санкт-Петербурзі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Уфі, Тюмені, Челябінську, Чебоксарах, Тольятті, Пермі, Ростові-на-Дону, Владивостоку, Новосибірську, Іркутську, Томську, Саратові, Хабаровську, Астрахані та інших містах РФ.

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