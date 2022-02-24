Сили ТрО розгортаються до штатів воєнного часу. Україна переходить в режим тотальної оборони

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Бригади та батальйони Сил Територіальної оборони розгортаються до штатів воєнного часу.

Про це у четвер, 24 лютого, повідомив командувач ТрО бригадний генерал Юрій Галушкін.

“Шановні українці! Бригади та батальйони Сил ТрО розгортаються до штатів воєнного часу! Чекаю всіх в строю! Смерть окупантам! Командувач СТрО бригадний генерал Юрій Галушкін”, – лаконічно написав військовий.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна переходить у режим тотальної оборони.

“Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні. Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні. З собою потрібно мати тільки паспорт”, – написав Резніков.

“Всім на захист України! Прибути до бригад і батальйонів ТрО”, – йдеться в повідомленні на сторінці у ФБ.

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