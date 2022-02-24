Сьогодні десятки, якщо не сотні, трун з ворогами поїдуть назад до РФ, – Резніков

Олексій Резніков. Фото пресслужби ГШ ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сході України Збройні сили втримали лінію оборони і закликав українців вступати до лав тероборони, щоби боронити інші регіони.

Про це він заявив у своєму зверненні у четвер, 24 лютого, близько 13:30.

Він акцентував, що ЗСУ працюють ефективно, стримуючи агресора.

“Сьогодні десятки, якщо не сотні, трун з ворогами поїдуть назад до РФ. На сході лінію оборони ми втримали. Ворога відкинуто. Окупанти вже втратили шість літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Пишаюся кожним захисником і кожною захисницею України. Армія, нацгвардія, прикордонники тримають оборону на всіх напрямках, де ворог намагається прорватися. Але ми його зупинимо”, – сказав міністр.

Він наголосив, що наразі Україна мобілізувала міжнародну підтримку, лідери країн-союзниць обіцяють Україні більше зброї і засобів захисту.

Він також закликав усіх охочих вступати до лав територіальної оборони.

“Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. ТІЛЬКИ ПАСПОРТ. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога!”, – звернувся Резніков.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ