Російська техніка йде на прорив у Київській області, – ДПСУ

Ілюстративне фото

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску “Вільча”.

Про це у четвер, близько 13:00 повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби “Млачівка” Житомирського загону здійснено обстріли з градів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ