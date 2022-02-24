Російська техніка йде на прорив у Київській області, – ДПСУ

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску “Вільча”.
Про це у четвер, близько 13:00 повідомила пресслужба ДПСУ.
“Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби “Млачівка” Житомирського загону здійснено обстріли з градів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.
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