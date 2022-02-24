На Одещині внаслідок ворожого удару у військову частину загинули 18 людей, – ОДА

Внаслідок ворожого удару по військовій частині в селі Липецьке Подільського району Одеської області загинуло 18 людей.
Про це інформує об 11:22 у четвер, 24 лютого, інформує пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.
“Станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано шістьох осіб, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один із врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (вісім чоловіків, десять жінок). Зараз триває розбір завалів», – йдеться в повідомленні.
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