На Одещині внаслідок ворожого удару у військову частину загинули 18 людей, – ОДА

Наслідки ворожого обстрілу військової частини в селі Липецьке на Одещині

Внаслідок ворожого удару по військовій частині в селі Липецьке Подільського району Одеської області загинуло 18 людей.

Про це інформує об 11:22 у четвер, 24 лютого, інформує пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

“Станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано шістьох осіб, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один із врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (вісім чоловіків, десять жінок). Зараз триває розбір завалів», – йдеться в повідомленні.

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