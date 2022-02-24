На Київщині ворог обстріляв об’єкт ДПСУ

Фото: пресслужба ДПСУ

У Київській області один з об’єктів Державної прикордонної служби був обстріляний ворогом, ймовірно з ракетного озброєння.

Про це вранці в четвер, 24 лютого, інформує пресслужба ДПСУ.

“Ворог атакує не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в тилу. Відбувся обстріл одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння”, – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники продовжують виконувати свої службові обов’язки і спільно з підрозділами ЗСУ і інших силових структур захищають Україну від збройної агресії РФ.

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