На екстрений саміт НАТО покликали Фінляндію і Швецію, а Україну – ні

Єнс Столтенберг. Фото: пресслужба НАТО

Екстрений саміт Північноатлантичного альянсу, запланований на 25 лютого, відбудеться у розширеному складі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Північноатлантичної ради в обід у четвер, 24 лютого, передає “Європейська правда”.

Разом із проведенням саміту Альянс вирішив надіслати сигнал також двом державам-партнерам.

“Фінляндія та Швеція – близькі партнери НАТО, і ми почули він них чіткий сигнал, що хоча прямо зараз вони не подають заявку на членство в Альянсі – але вони проти підписання будь-яких угод з РФ, які б закрили можливість розширення НАТО у майбутньому. Для них це – можливість для самовизначення, право обирати свій шлях, і потенційно, у майбутньому, також претендувати на членство в НАТО”, – пояснив Столтенберг.

“Я запросив Фінляндію та Швецію на віртуальний саміт НАТО (який відбудеться 25 лютого). Крім Швеції та Фінляндії у ньому братимуть участь також президенти ЄС”, – сказав генсек НАТО.

Утім Україну, яка також є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, на зустріч лідерів Альянсу не запросили. Також генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні після нападу РФ.

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