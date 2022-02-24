МОУ: Українська армія тримає оборону і дає відсіч російській агресії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська армія дає відсіч російським військам, які завдали масованих ударів по території України.
Про це йдеться у зверненні, розміщеному о сьомій ранку на ФБ-сторінці міністра.
“Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.
Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.
Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив”, – заявив Резніков.
“Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!” – додав глава МОУ.
“Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!” – додав міністр.
Раніше уранці 24 лютого президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, після чого Росія вдалася до масованого удару по Україні.
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