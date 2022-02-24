МОУ: Українська армія тримає оборону і дає відсіч російській агресії

Олексій Резніков. Фото пресслужби ГШ ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська армія дає відсіч російським військам, які завдали масованих ударів по території України.

Про це йдеться у зверненні, розміщеному о сьомій ранку на ФБ-сторінці міністра.

“Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.

Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив”, – заявив Резніков.

“Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!” – додав глава МОУ.

“Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!” – додав міністр.

Раніше уранці 24 лютого президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, після чого Росія вдалася до масованого удару по Україні.

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