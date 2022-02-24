Макрон звернувся до французької нації на тлі прапора України

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до французького народу через війну Росії проти України, стоячи на тлі українського прапора.
Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Le Figaro.
Після засідання Ради з питань оборони та національної безпеки в Єлисейському палаці Макрон виступив у прямому ефірі. Поза нього були встановлені три прапори: поряд із традиційними французьким та європейським – державний прапор України.
“У цій ситуації Франція стоїть поряд з Україною. Їхня свобода – це наша свобода”, – сказав Макрон.
“На цей акт війни ми відповімо без слабкості, з холоднокровністю, рішучістю та єдністю”, – запевнив він Путіна, гарантуючи, що “санкції, які будуть введені” щодо його Росії, будуть “дорівнювати агресії, в якій він винен”.
“Ми будемо діяти без слабкості як на військовому, так і на економічному та енергетичному рівнях”, повторив він.
“Події цієї ночі”, які Еммануель Макрон охарактеризував як “масову військову атаку”, знаменують, за його словами, “поворотний момент в історії Європи та нашої країни“.
“Це найсерйозніша атака на мир і стабільність у нашій Європі за багато десятиліть”, – підкреслив французький президент.
Раніше міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан після кризової урядової зустрічі під головуванням президента Макрона вдень четверга, 24 лютого, повідомив, що Франція посилить свою підтримку Україні.
“Після рішення Росії розпочати війну з Україною, сьогодні вранці президент скликав Раду оборони, щоб підбити підсумки останніх подій”, – заявив Єлисейський палац, додавши, що невдовзі президент має виступити з промовою.
В окремій заяві міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція поглиблюватиме свою підтримку Україні “у всіх її формах”, не уточнивши додатково, чи може це включати військові засоби.
“Цей вибір [Путіним] війни є жорстоким порушенням міжнародного права. Він матиме негайні та масові наслідки та серйозну ціну”, – сказав Ле Дріан.
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