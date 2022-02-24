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Макрон звернувся до французької нації на тлі прапора України

24/02/2022 16:13

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до французького народу через війну Росії проти України, стоячи на тлі українського прапора.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Le Figaro.

Після засідання Ради з питань оборони та національної безпеки в Єлисейському палаці Макрон виступив у прямому ефірі. Поза нього були встановлені три прапори: поряд із традиційними французьким та європейським – державний прапор України.

“У цій ситуації Франція стоїть поряд з Україною. Їхня свобода – це наша свобода”, – сказав Макрон.

“На цей акт війни ми відповімо без слабкості, з холоднокровністю, рішучістю та єдністю”, – запевнив він Путіна, гарантуючи, що “санкції, які будуть введені” щодо його Росії, будуть “дорівнювати агресії, в якій він винен”.

“Ми будемо діяти без слабкості як на військовому, так і на економічному та енергетичному рівнях”, повторив він.

“Події цієї ночі”, які Еммануель Макрон охарактеризував як “масову військову атаку”, знаменують, за його словами, “поворотний момент в історії Європи та нашої країни“.

“Це найсерйозніша атака на мир і стабільність у нашій Європі за багато десятиліть”, – підкреслив  французький президент.

Раніше міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан після кризової урядової зустрічі під головуванням президента Макрона вдень четверга, 24 лютого, повідомив, що Франція посилить свою підтримку Україні.

“Після рішення Росії розпочати війну з Україною, сьогодні вранці президент скликав Раду оборони, щоб підбити підсумки останніх подій”, – заявив Єлисейський палац, додавши, що невдовзі президент має виступити з промовою.

В окремій заяві міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція поглиблюватиме свою підтримку Україні “у всіх її формах”, не уточнивши додатково, чи може це включати військові засоби.

“Цей вибір [Путіним] війни є жорстоким порушенням міжнародного права. Він матиме негайні та масові наслідки та серйозну ціну”, – сказав Ле Дріан.

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