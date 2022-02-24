Кремль заявив, що готовий до переговорів з владою України і озвучив вимоги

Президент РФ Володимир Путін прагне домогтися нейтрального статусу України. З цією метою він готовий іти на переговори.

Про це повідомив прессекретар російського глави Дмитро Пєсков у коментарі журналістам в четвер, 24 лютого. Він нагадав про висунуті Росією гарантії безпеки.

“Насамперед президент Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації”, – зазначив прессекретар Путіна.

“Україна – це лише частина проблеми, це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Росії і, звичайно, президент Путін готовий вести переговори”, – наголосив Пєсков.

“Президент сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні “червоно-лінійні” проблеми були вирішені. Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь”, – уточнив речник президента.

Також у Кремлі нагадали, що “операція має свої цілі, вони повинні бути досягнуті”.

Йдеться про “демілітаризацію та денацифікацію України”.

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