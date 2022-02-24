“Хотят ли русские войны?” Зеленський звернувся до росіян

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії на тлі високої загрози масштабного вторгнення військ РФ.

Як передає “Новинарня“, цьому він присвятив другу частину відеозвернення, оприлюдненого в ніч на 24 лютого.

Частину промови він записав російською мовою.

Зеленський зазначив, що 23 лютого ініціював телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, відповіді не отримав, тому вирішив звернутися безпосередньо до росіян.

За його словами, вздовж кордону України з Росією стоять 200 тисяч російських військових, і російська влада погодила їхнє застосування в Україні, що може спровокувати війну в Європі.

Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації із запитанням, “хотят ли русские войны?”, та запевнив, що він не давав наказів атакувати ОРДЛО та що народ України хоче миру.

Він спростував закиди російської пропаганди, нібито українці – “нацисти” (адже у війні з нацизмом втратили 8 млн життів) та прагнуть силою загарбати Донбас.

“Вам кажуть, що це (напад ЗС РФ на Україну – “Н”) принесе звільнення народу України. Але український народ – вільний. (…) Україна у ваших новинах і Україна в реальному житті – це дві абсолютно різні країни, і головна їхня відмінність у тому, що наша – справжня. (…) Вам кажуть, що ми ненавидимо російську культуру. Як можна ненавидіти культуру, будь-яку культуру? Сусіди завжди збагачують один одного культурно, проте це не робить їх одним цілим, не розчиняє нас у вас. Ми різні, але це не привід бути ворогами”, – сказав Володимир Зеленський.

“Ми хочемо самі визначати та будувати свою історію. Мирно. Спокійно. Чесно… Почуйте нас. Народ України хоче миру.

Влада України хоче миру. Хоче – і робить. Робить усе, що може…

Чи хочуть росіяни війни? Я дуже хотів би відповісти на це запитання. Але відповідь залежить лише від вас, громадяни Російської Федерації”, – сказав президент України.

Це третє подібне звернення Зеленського, починаючи з 2-ї години ночі 22 лютого. У вечірньому зверненні 22 лютого він оголосив призов резервістів.

23 лютого ватажки угруповань “ДНР” та “ЛНР” офіційно попросили президента РФ Путіна допомогти у “відбитті агресії ЗС України”.

Цього дня російські пропагандисти продовжили звинувачувати Збройні сили України у вогневих провокаціях, зокрема вкотре інсценували “обстріл з боку ЗСУ” (“на честь свята 23 лютого”).

Водночас американське видання Newsweek повідомило: адміністрація президента Джо Байдена поінформувала президента України Володимира Зеленського про оцінку розвідки США, яка полягає в тому, що Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення в Україну протягом наступних 48 годин.

Читайте також:

“Оборонна коаліція почала працювати”: Зеленський звернувся до громадян на тлі надзвичайного стану. ВІДЕО

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, 22 лютого – 96, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів 19 лютого загинули капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками, 21 лютого – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах у районі Зайцевого, 22 лютого поблизу смт Новотроїцьке – бойовий медик сержант Ігор Слівка.

У ці дні кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

Увечері 23 лютого Верховна Рада 33 голосами затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану в Україні.

Читайте також:

Російські провокації є частиною одного складного сценарію.

Тепер Москва мусить вносити зміни, а це призводить до помилок, – Bellingcat