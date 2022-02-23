Youtube заблокував акаунт ватажка “ДНР” Пушиліна

Платформа Youtube заблокувала акаунт маріонеткового ватажка угруповання “ДНР” Дениса Пушиліна.
Про це в середу, 23 лютого, повідомив у телеграмі полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан.
“YouTube заблокував акаунт ватажка орків Денчіка чиПушиліна. Сподіваємося, і по російських помийках вдарять”, – написав він.
Під час спроби відкрити сторінку відображається сповіщення: “Цей обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube”.
До блокування на акаунт Пушиліна були підписані близько трьох тисяч користувачів.
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