Youtube заблокував акаунт ватажка “ДНР” Пушиліна

Денис Пушилін

Платформа Youtube заблокувала акаунт маріонеткового ватажка угруповання “ДНР” Дениса Пушиліна.

Про це в середу, 23 лютого, повідомив у телеграмі полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан.

“YouTube заблокував акаунт ватажка орків Денчіка чиПушиліна. Сподіваємося, і по російських помийках вдарять”, – написав він.

Під час спроби відкрити сторінку відображається сповіщення: “Цей обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube”.

До блокування на акаунт Пушиліна були підписані близько трьох тисяч користувачів.

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