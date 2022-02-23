ЄС увів санкції проти 351 депутата Держдуми РФ та ще 27 високопоставлених осіб та організацій

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Євросоюз упровадив санкції проти 351 депутата Держдуми РФ, який проголосував за звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання незалежності “ЛДНР”, та ще проти 27 високопоставлених осіб та організацій.

Про це йдеться у заяві, поширеній у середу, 23 лютого, в Брюсселі.

“Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення щодо пакету заходів у відповідь на рішення Російської Федерації визнати непідконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей України як незалежні утворення і на подальше рішення про відправлення туди російських військ”, – йдеться у комюніке, яке цитує “Інтерфакс”.

Обмежувальні заходи торкнулися 351 депутата Держдуми РФ та 27 високопоставлених осіб та організацій. Заходи включають заморожування активів та заборону на надання коштів особам та організаціям, включеним до переліку, а також заборону на поїздки і транзит через територію ЄС.

ЄС також упровадив санкції для обмеження доступу РФ до фінансових ринків та капіталів.

Йдеться про “секторальну заборону на фінансування РФ, її керівництва та Центробанку”.

“Обмежуючи можливості Росії та її керівництва отримувати доступ до капіталів та фінансових ринків ЄС, Євросоюз прагне обмежити фінансування агресивних російських політик”, – наголошується у документі.

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