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В Україну прибула друга партія зброї з Канади

23/02/2022 09:02

В Україну з Канади прибув уже другий літак з військовою допомогою.

Про це написала в твіттері міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

“Збройні сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки українських партнерів”, – зазначила вона.

Ананд наголосила, що “подальше вторгнення Росії в суверенну державу – неприйнятне”.

“Ми й надалі стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, коли вона захищає свій суверенітет й незалежність”, – запевнила урядовиця.

Нагадаємо, 19 лютого до аеропорту “Львів” прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних сил (Royal Canadian Air Force). Він доставив військову допомогу для Збройних сил України – снайперські гвинтівки, автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичними засобами прицілювання, пістолети, прилади нічного бачення і спостереження та військове спорядження.

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