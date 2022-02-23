В Україну прибула друга партія зброї з Канади

Фото: AnitaAnandMP/Twitter

В Україну з Канади прибув уже другий літак з військовою допомогою.

Про це написала в твіттері міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

“Збройні сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки українських партнерів”, – зазначила вона.

Aujourd’hui, nos @ForcesCanada ont effectué une deuxième livraison d’aide militaire létale pour l’Ukraine. Cette nouvelle invasion par la Russie est absolument inacceptable, et nous continuerons à soutenir l’Ukraine alors que le pays défend sa souveraineté et son indépendance. pic.twitter.com/7AaNsfdJ1V — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 23, 2022

Ананд наголосила, що “подальше вторгнення Росії в суверенну державу – неприйнятне”.

“Ми й надалі стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, коли вона захищає свій суверенітет й незалежність”, – запевнила урядовиця.

Нагадаємо, 19 лютого до аеропорту “Львів” прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних сил (Royal Canadian Air Force). Він доставив військову допомогу для Збройних сил України – снайперські гвинтівки, автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичними засобами прицілювання, пістолети, прилади нічного бачення і спостереження та військове спорядження.

Читайте також:

Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації