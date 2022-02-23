Унаслідок ворожого обстрілу на фронті загинув український військовий

Ілюстративне фото

Унаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил у районі проведення ООС загинув український військовий.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні в середу, 23 лютого.

“Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один – бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 17-ту годину 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вже 59 обстрілів, 54 з яких – із застосуванням важкого озброєння.

За даними “Новинарні“, загиблий 23 лютого – сьома бойова втрата Збройних сил України в лютому (та шоста – з початку ескалації).

13 лютого від поранення, отриманого у грудні внаслідок пострілу снайпера в районі ДАПу, у шпиталі помер Сергій Іващенко з 21 омпб “Сармат” 56 омпбр.

19 лютого під мінометним обстрілом у районі селища Миронівського загинув військовослужбовець 30 омбр капітан Антон Сидоров.

Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині в районі Опитного й Водяного загинув солдат Денис Кононенко із 56 омпбр.

21 лютого від артилерійського обстрілу ворога в районі Зайцевого загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

22 лютого в результаті мінометного обстрілу поблизу смт Новотроїцьке загинув бойовий медик сержант Ігор Слівка із 53 омбр.

Читайте також:

Палаюче Щастя: відео з обстрілу порубіжного міста на Луганщині

Читайте також:

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів 19 лютого загинули капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками, 21 лютого – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах у районі Зайцевого, 22 лютого поблизу смт Новотроїцьке – бойовий медик сержант Ігор Слівка.

У ці дні кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

Об’єднані сили наголошують, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, і такими діями намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окремо наголосив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України. Після 17 лютого такі провокації відбувалися неодноразово.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширили записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол”, затримання цих “диверсантів” тощо.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух біля владної установи, без жертв. Пропагандисти заявили, що підірвано авто “начальника народної міліції ДНР” Дениса Синенкова.

Того ж дня ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ. 21 лютого росіяни зняли ще одну постановку з “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

20 лютого стало відомо, що бойовики “ДНР” у Донецьку інсценували “штурм будинку з укроДРГ”, а потім видали його за “жертву обстрілу з боку ЗСУ”.

Бойовики “ЛНР” поширили фейк про вихід “українських диверсантів” до села Піонерське, артобстріл його з боку ЗСУ та смерть там двох цивільних.

Також окупанти заради обвинувачення України обстріляли Луганськ та влаштували ще кілька обстрілів і підривів на своїй території, обвинувачуючи в цьому ЗСУ.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ, “військові злочини” українських військ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу тощо.

Читайте також:

Евакуація з ОРДЛО: розвідка попереджає про можливі теракти