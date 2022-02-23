Російські окупанти обстрілюють міста на Луганщині з гармат і “Градів”. ФОТО

Російсько-окупаційні війська обстріляли населені пункти Луганщини з артилерії та реактивних систем залпового вогню “Град”.

Про це в середу, 23 лютого, повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай та опублікував фото руйнівних наслідків.

“В хід пішли «Гради». Російсько-окупаційні війська гатили увесь день і ніч. Бойовики накривали «Градами»: Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія била по таких населених пунктах: Станиця Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве”, – йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, у Трьохізбенці снаряди влучили в житлові будинки. Постраждалих немає. Проводяться роботи з відновлення комунікацій.

Фото: Сергій Гайдай/Facebook

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