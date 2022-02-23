Рада підтримала збільшення оборонних видатків

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Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який суттєво підвищує фінансування оборонного сектору. Видатки збільшуються на 9,096 млрд гривень – з 28,4 млрд до 37,5 млрд гривень.

За відповідний законопроєкт (№7012-д) “Про внесення змін до закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” увечері в середу, 23 лютого, проголосували 345 народних депутатів.

“Було перевиконання доходної частини бюджету, і ми ці гроші перенаправляємо на військо”, – зазначив під час представлення законопроєкту Ярослав Железняк (“Голос”), якого цитує “Лівий берег”.

Крім перевиконання доходів, ще 3 млрд гривень спрямовують із міжнародної допомоги.

Представник профільного комітету Юрій Арістов зазначив, що документ 7012-д збільшує видатки для Міноборони, МВС, Головного управління розвідки.

Як передає “Укрінформ”, закон передбачає направлення 16 млрд грн для Міністерства оборони на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, 6 млрд грн – Міністерству внутрішніх справ, а також 587 млн грн Головному управлінню розвідки МОУ.

Крім того, 500 млн грн передбачено для Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на забезпечення сталого водопостачання в Донецькій області та 200 млн грн – на усунення наслідків ескалації конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

Крім цього, 3 млрд грн виділено Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу. Джерелом покриття видатків бюджету пропонується визначити додаткові надходження від податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів та допомоги, наданої ЄС.

Безпосередньо захисники України з цих коштів зможуть отримати від 3 до 5 тисяч надбавки до зарплат. Кошти також підуть на зброю, амуніцію та інші необхідні для оборони України речі.

“Законопроєктом передбачено внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” з метою збільшення видатків на оборону за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за січень. Відповідні кошти пропонується спрямувати на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання. За підрахунками експертів, 9 млрд грн дадуть змогу, наприклад, відновити більше 1800 одиниць техніки”, – зазначено в пояснювальній записці до документа.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, 22 лютого – 96, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів 19 лютого загинули капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками, 21 лютого – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах у районі Зайцевого, 22 лютого поблизу смт Новотроїцьке – бойовий медик сержант Ігор Слівка.

У ці дні кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

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