Рада підтримала запровадження санкцій щодо причетних до визнання “Л/ДНР” політиків і чиновників РФ

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Верховна Рада України звернулася до Ради національної безпеки і оборони України із пропозицією запровадити на десять років санкції проти депутатів Держдуми Російської Федерації, політиків та чиновників Росії, причетних до визнання “ДНР” та “ЛНР”.

Як передає “Інтерфакс- Україна” у середу, 23 лютого, ухвалення відповідної постанови №7064 підтримали 322 народних депутати.

Як зазначено в документі, вказані особи безпосередньо причетні до лобіювання інтересів держави-агресора Російської Федерації на території України, зокрема окупації частини території України, та в їхній діяльності фіксуються прояви потенційних загроз національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Загалом у запропонованому парламентом списку – 351 особа.

Внесені на розгляд РНБО санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання чи припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборону участі в приватизації, оренді державного майна; користування радіочастотним ресурсом України.

Пакет санкцій також може включати повну або часткову заборону на укладання угод щодо цінних паперів, припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей; припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборону передачі технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; припинення культурних обмінів та наукової співпраці; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів щодо укладання договорів чи угод; позбавлення державних нагород України; заборону на придбання у власність земельних ділянок.

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Як писала “Новинарня“, у виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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