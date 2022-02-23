Путін заявив, що в Росії є “зброя, якій немає рівної у світі”

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Президент Російської Федерації Володимир Путін у привітанні росіян із “Днем захисника Вітчизни” заявив, що “на бойове чергування” в РФ поставлено “зброю, якій немає рівної у світі”.

Про це в середу, 23 лютого, інформує пресслужба президента РФ.

Він заявив, що “міжнародна обстановка непроста” і Росії загрожує “розхитування системи контролю над озброєннями чи військова активність блоку НАТО”, а вимоги РФ “залишаються без відповіді”.

За його словами, Росія “відкрита для прямого та чесного діалогу”, але інтереси безпека її громадян “безумовні”, тому він далі посилюватиме армію та флот.

“За останні роки ми багато зробили для якісної модернізації Збройних сил. Вони стали мобільнішими, здобули новий бойовий досвід. Під час операції в Сирії насправді довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання.

Серйозно зросла підготовка та злагодженість елементів та з’єднань. Це наочно свідчать про раптові перевірки, маневри, регулярні масштабні навчання, у тому числі за участю наших союзників, а також відповідальні миротворчі операції.

На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі.

Будемо й надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові та засновані на нових фізичних принципах, розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту. Такі комплекси – це справді зброя майбутнього, яка у рази підвищує бойовий потенціал наших збройних сил”, – заявив він.

Путін додав, що “найпередовішою технікою керують люди” – і важливі не лише їхні знання та підготовка, а й “патріотизм”.

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Як писала “Новинарня“, у виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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