Путін робить помилку царя Миколи І під час Кримської війни, – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: atlanticcouncil.org

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що у 19 столітті під час Кримської війни Шотландська гвардія “дала прочухана” російській армії, і Британія може зробити це знову.

Про це він заявив, спілкуючись із військовослужбовцями у Вестмінстері, повідомляє The Guardian.

За словами Воллеса, колишнього офіцера Шотландської гвардії, Путін повторив помилку, якої припустився цар Микола І під час Кримської війни.

“Шотландська гвардія дала прочухана царю Миколі I у 1853 році в Криму — ми можемо зробити це знову. Цар Микола I припустився тієї ж помилки, що й Путін… – у нього не було ні друзів, ні союзників”, — сказав британський міністр.

Він додав, що Велика Британія має тисячу військовослужбовців у резерві для реагування на кризу.

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