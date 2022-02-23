Путін робить помилку царя Миколи І під час Кримської війни, – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що у 19 столітті під час Кримської війни Шотландська гвардія “дала прочухана” російській армії, і Британія може зробити це знову.
Про це він заявив, спілкуючись із військовослужбовцями у Вестмінстері, повідомляє The Guardian.
За словами Воллеса, колишнього офіцера Шотландської гвардії, Путін повторив помилку, якої припустився цар Микола І під час Кримської війни.
“Шотландська гвардія дала прочухана царю Миколі I у 1853 році в Криму — ми можемо зробити це знову. Цар Микола I припустився тієї ж помилки, що й Путін… – у нього не було ні друзів, ні союзників”, — сказав британський міністр.
Він додав, що Велика Британія має тисячу військовослужбовців у резерві для реагування на кризу.
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