Поранення шахтаря під час артобстрілу в місті Мар’їнка. ВІДЕО

Поліцейські Донеччини відкрили кримінальне провадження за фактом осколкового поранення мешканця міста Мар’їнка 22 лютого.

Подія трапилася у вівторок близько 17:30. 50-річного чоловіка було травмовано внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.

Снаряд влучив у будинок, розповіли у відділі комунікації поліції Донецької області.

Потерпілий, шахтар Андрій Болбат, перебував за місцем мешкання.

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Закривавлений Андрій зміг дійти до 73-річної хрещеної матері Галини Іванівни Волкової, через два будинки, та попросив про допомогу.

Його доставили до медичного закладу в Кураховому з осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки. Медики оцінюють його стан як задовільний.

Після завершення обстрілу на місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксувала наслідки та нанесені ушкодження. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України – “Порушення законів та звичаїв війни”.

Пресцентр штабу ООС повідомляв, що 22 лютого місто Мар’їнка під Донецьком була обстріляна двічі – обидва рази з артилерії калібру 122 мм.

Це не перший поранений цивільний мешканець Мар’їнки з початку ескалації. Унаслідок ворожого обстрілу Мар’їнки 17 лютого тут отримала поранення цивільна жінка, ще кілька осіб були травмовані.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, 22 лютого – 96, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів 19 лютого загинули капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками, 21 лютого – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах у районі Зайцевого, 22 лютого поблизу смт Новотроїцьке – бойовий медик сержант Ігор Слівка.

У ці дні кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

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