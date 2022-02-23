ПЦУ благословляє застосування зброї проти загарбника, – митрополит

Українська церква благословляє застосування зброї населенням у боротьбі із загарбником.
Про це в середу, 23 лютого, сказав митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) під час пресконференції з приводу поточної ситуації в країні.
Відповідаючи на запитання, чи підтримує церква застосування зброї населенням у разі зовнішньої агресії, Драбинко відповів ствердно і що це питання “дуже просте”.
“Церква завжди говорила, що справедливою є війна оборонятися. Ми ні на один сантиметр чужої землі не ступаємо, а відповідно забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт — ми зобов’язані благословити, і церква благословляє на захист своєї держави”, – сказав митрополит, якого цитує “Укрінформ”.
Олександр Драбинко — український церковний діяч, архієрей Православної церкви України, митрополит Переяславський і Вишневський.
Автор праць на тему розколу в українському православ’ї та автокефалії. Один з колишніх лідерів проукраїнського, “поміркованого” крила так званої “УПЦ МП”. Вважався “правою рукою” предстоятеля “УПЦ МП” митрополита Володимира (Сабодана).
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