ПЦУ благословляє застосування зброї проти загарбника, – митрополит

Олександр Драбинко, фото Укрінформу

Українська церква благословляє застосування зброї населенням у боротьбі із загарбником.

Про це в середу, 23 лютого, сказав митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) під час пресконференції з приводу поточної ситуації в країні.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує церква застосування зброї населенням у разі зовнішньої агресії, Драбинко відповів ствердно і що це питання “дуже просте”.

“Церква завжди говорила, що справедливою є війна оборонятися. Ми ні на один сантиметр чужої землі не ступаємо, а відповідно забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт — ми зобов’язані благословити, і церква благословляє на захист своєї держави”, – сказав митрополит, якого цитує “Укрінформ”.

Олександр Драбинко — український церковний діяч, архієрей Православної церкви України, митрополит Переяславський і Вишневський.

Автор праць на тему розколу в українському православ’ї та автокефалії. Один з колишніх лідерів проукраїнського, “поміркованого” крила так званої “УПЦ МП”. Вважався “правою рукою” предстоятеля “УПЦ МП” митрополита Володимира (Сабодана).

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