Над посольством Росії в Києві спустили прапор, дипломати виїжджають і знищують документи

Над посольством РФ у Києві спущено російський прапор. Дипломати виїжджають і знищують документи.
Про це у середу, 23 лютого, передає українське агентство “Інтерфакс-Україна” російське ТАСС.
Раніше МЗС РФ повідомило про евакуацію дипломатів та їхніх сімей з України.
У заяві МЗС РФ, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства, йдеться, що “з 2014 року неодноразових нападів зазнавало посольство Росії в Києві та генеральні консульства нашої країни в Одесі, Львові та Харкові”.
Російський триколор зняли з флагштока у зв’язку з евакуацією дипмісії на тлі погроз кремлівського режиму продовжити окупацію українських територій.
Міністерство закордонних справ Росії розпочало евакуацію персоналу у всіх дипломатичних представництвах в Україні.
“Евакуація персоналу вже почалася”, – сказав співрозмовник видання ТАСС в посольстві РФ у Києві.
Перед виїздом працівники дипмісій спалювали папери.
“Це планова процедура. У таких випадках, як зараз, є набір заходів, які потрібно вжити, зокрема з міркувань безпеки», – заявив представник посольства РФ.
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