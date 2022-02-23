На Донеччині окупанти обстріляли дитсадок, а внаслідок прямого влучення снаряда в будинок поранено жінку

Поліція фіксує на Донеччині наслідки обстрілів із боку російських найманців, зокрема, було обстріляно дитсадок у Зеленопіллі і в селі Миколаївка внаслідок розриву снаряда поранено жінку.
Про це в середу, 23 лютого, повідомила пресслужба поліції.
“Окупаційні війська обстріляли дитсадок у Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряда в будинок поранено мирну мешканку. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції”, – повідомляє поліція Донецької області.
Анкетні дані постраждалої встановлюються.
Правоохоронці зазначили, що відстань від с. Зеленопілля Бахмутської громади до лінії розмежування – 5 км.
“Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися в підвалі разом із вихователями, забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя”, – йдеться у повідомленні.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
За фактами порушено кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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