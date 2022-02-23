Київ визначився щодо комендантської години та інших заходів у зв’язку з режимом надзвичайного стану, – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко

У зв’язку із запровадженням в Україні режиму надзвичайного стану в місті Києві встановлюється низка обмежень, але комендантська година не встановлюється.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Що стосується реалізації цих заходів у Києві:

Комендантська година в столиці не встановлюється. Але, пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.

Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста.

Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці.

Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 7-ї ранку до 23:00 години.

На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти.

Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій.

Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту “Київ” імені Сікорського.

на міських вокзалах та в аеропорту “Київ” імені Сікорського. Патрулювати вулиці, громадські місця, громадський транспорт правоохоронцям допомагатиме “Муніципальна охорона”.

Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів – шкіл та дитячих садочків”, – сказав Кличко.

“Я звертаюся до киян. Поводимося спокійно. Місто живе і працює. Але в нинішній ситуації і в умовах загрози ми повинні бути пильними, згуртованими. Дотримуватись законності і порядку.

Ми повинні бути готовими в будь-який момент захищати свої домівки, родини, своє місто і країну. Усі разом!” – заявив мер.

Він нагадав, що ввечері 23 лютого Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Загалом в Україні діятимуть наступні заходи:

Встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду (за потреби).

Обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби)

Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.

Заборона проведення масових заходів та страйків

Тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання. З обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.

Запровадження комендантської години (за потреби).

Перевірка документів, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів.

Заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідних органів.

Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати ситуацію.

Заборона роботи аматорських радіо-передавальних засобів та пристроїв

Особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

Надзвичайний стан у Києві, як і в усій Україні, запроваджується з 00:00 24 лютого.

Необхідні рішення та заходи для запровадження надзвичайного стану в столиці обговорили на засіданні оперативного штабу міста Києва.

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