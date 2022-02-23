Київ визначився щодо комендантської години та інших заходів у зв’язку з режимом надзвичайного стану, – Кличко

У зв’язку із запровадженням в Україні режиму надзвичайного стану в місті Києві встановлюється низка обмежень, але комендантська година не встановлюється.
Як передає “Новинарня“, про це ввечері повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
“Що стосується реалізації цих заходів у Києві:
Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів – шкіл та дитячих садочків”, – сказав Кличко.
“Я звертаюся до киян. Поводимося спокійно. Місто живе і працює. Але в нинішній ситуації і в умовах загрози ми повинні бути пильними, згуртованими. Дотримуватись законності і порядку.
Ми повинні бути готовими в будь-який момент захищати свої домівки, родини, своє місто і країну. Усі разом!” – заявив мер.
Він нагадав, що ввечері 23 лютого Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України.
Загалом в Україні діятимуть наступні заходи:
Надзвичайний стан у Києві, як і в усій Україні, запроваджується з 00:00 24 лютого.
Необхідні рішення та заходи для запровадження надзвичайного стану в столиці обговорили на засіданні оперативного штабу міста Києва.
Читайте більше про вимоги надзвичайного стану в Україні:
Верховна Рада затвердила надзвичайний стан в Україні. Що він передбачає
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!