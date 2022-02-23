СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4783835 +25062
Летальні випадки:
105229 +297
Одужали:
4023033 +37432
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19477406 (+47206). Оновлено: 08:15 23.02.2022
Home / Війна / Київ визначився щодо комендантської години та інших заходів у зв’язку з режимом надзвичайного стану, – Кличко

Київ визначився щодо комендантської години та інших заходів у зв’язку з режимом надзвичайного стану, – Кличко

23/02/2022 22:58

У зв’язку із запровадженням в Україні режиму надзвичайного стану в місті Києві встановлюється низка обмежень, але комендантська година не встановлюється.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Що стосується реалізації цих заходів у Києві:

  • Комендантська година в столиці не встановлюється. Але, пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.
  • Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста.
  • Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці.
  • Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 7-ї ранку до 23:00 години.
  • На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти.
  • Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій.
  • Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту “Київ” імені Сікорського.
  • Патрулювати вулиці, громадські місця, громадський транспорт правоохоронцям допомагатиме “Муніципальна охорона”.

Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів – шкіл та дитячих садочків”, – сказав Кличко.

“Я звертаюся до киян. Поводимося спокійно. Місто живе і працює. Але в нинішній ситуації і в умовах загрози ми повинні бути пильними, згуртованими. Дотримуватись законності і порядку.
Ми повинні бути готовими в будь-який момент захищати свої домівки, родини, своє місто і країну. Усі разом!” – заявив мер.

Він нагадав, що ввечері 23 лютого Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Загалом в Україні діятимуть наступні заходи:

  • Встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду (за потреби).
  • Обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби)
  • Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.
  • Заборона проведення масових заходів та страйків
  • Тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання. З обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.
  • Запровадження комендантської години (за потреби).
  • Перевірка документів, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів.
  • Заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідних органів.
  • Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати ситуацію.
  • Заборона роботи аматорських радіо-передавальних засобів та пристроїв
  • Особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

Надзвичайний стан у Києві, як і в усій Україні, запроваджується з 00:00 24 лютого.

Необхідні рішення та заходи для запровадження надзвичайного стану в столиці обговорили на засіданні оперативного штабу міста Києва.

Читайте більше про вимоги надзвичайного стану в Україні:
Верховна Рада затвердила надзвичайний стан в Україні. Що він передбачає

Унікальних переглядів: 383
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Київ визначився щодо комендантської години та інших заходів у зв’язку з режимом надзвичайного стану, – Кличко

У зв’язку із запровадженням в Україні режиму надзвичайного стану в місті Києві встановлюється низка обмежень, але комендантська година не встановлюється. Як передає “Новинарня“, про це ввечері повідомив міський голова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse