Блінкен скасував зустріч з Лавровим: “Більше немає сенсу”

Держсекретар США Ентоні Блінкен

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Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, попередньо заплановану в Женеві на 24 лютого.

Про це Блінкен сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, що відбувся пізно ввечері у вівторок за київським часом.

“Ця зустріч відбулася б, якби Росія не вторглася в Україну. Зараз ми бачимо початок цього вторгнення. Наразі немає сенсу проводити таку зустріч“, – наголосив Блінкен.

Він повідомив, що надіслав Лаврову листа, в якому повідомив про скасування зустрічі.

За його словами, всі союзники та партнери США із цим згодні.

“Зараз ми не можемо дозволити Росії прикриватися дипломатією та одночасно проводити ескалацію”, – сказав держсекретар.

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