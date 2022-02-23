Блінкен скасував зустріч з Лавровим: “Більше немає сенсу”

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Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, попередньо заплановану в Женеві на 24 лютого.
Про це Блінкен сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, що відбувся пізно ввечері у вівторок за київським часом.
“Ця зустріч відбулася б, якби Росія не вторглася в Україну. Зараз ми бачимо початок цього вторгнення. Наразі немає сенсу проводити таку зустріч“, – наголосив Блінкен.
Він повідомив, що надіслав Лаврову листа, в якому повідомив про скасування зустрічі.
За його словами, всі союзники та партнери США із цим згодні.
“Зараз ми не можемо дозволити Росії прикриватися дипломатією та одночасно проводити ескалацію”, – сказав держсекретар.
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