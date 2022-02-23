Байден не зустрінеться з Путіним, якщо Росія не відведе війська від України, – Білий дім

Колаж: Reuters

У Білому домі заявили, що будь-які плани щодо зустрічі президента Сполучних Штатів Америки Джо Байдена й російського лідера Володимира Путіна поки не обговорюються.

Про це повідомила на брифінгу речниця Білого року Джен Псакі, інформує американське видання The Hill.

Водночас Псакі прямо не виключила, що зустріч відбудеться в майбутньому, але сказала, що Байден не зустрінеться з Путіним, якщо РФ не деескалує ситуацію в Україні шляхом відведення військ.

“Ми ніколи не збираємося повністю зачиняти двері для дипломатії”, – сказала вона, однак додала, що “дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс”.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, заплановану в Женеві на 24 лютого.

Контекст

Як писала “Новинарня“, раніше Блінкен повідомляв, що планує зустрітися з Лавровим “за умови, що до того часу Росія не вторгнеться в Україну“. Очільник Держдепу також казав, що президент США Джо Байден готовий розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним “у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні”. “Ми вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення. Але поки танки не покотяться, а літаки не полетять, ми використовуватимемо будь-яку можливість щохвилини, щоб подивитися, чи зможе дипломатія все ще відмовити президента Путіна”, – казав тоді держсекретар США. У своєму виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії. Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей. 22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України. Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму. Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

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