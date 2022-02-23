10 гривень з кожного квитка на фільм Сенцова “Носоріг” скерують на допомогу армії

Постер фільму

10 гривень з кожного квитка на фільм “Носоріг” режисера Олега Сенцова скерують на допомогу армії у фонд “Повернись живим”.

Про це в середу, 23 лютого, повідомили творці фільму.

“Дивіться українське кіно — підтримуйте українську армію. Відзавтра 10 гривень з кожного квитка ми відправлятимемо благодійному фонду “Повернись живим”, який допомагає ветеранам та військовим, що беруть участь у бойових діях на Донбасі. Наша ініціатива діє у кожному місті, де показують “Носоріг”. Поєднаємо наш вирок 90-м з боротьбою з одним з їх наслідків. Все буде Україна! Тримаймося!”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні команда стрічки інформувала, що за перший вікенд у прокаті “Носоріг” зібрав 3 689 711 гривень.

Зйомки фільму “Носоріг” відбувалися в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Головні ролі у фільмі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова.

Оператором-постановником стрічки виступив польський оператор Богуміл Годфреюв, який працював над фільмом “Чоловіча справа” (номінований на “Оскар”).

Світова прем’єра фільму відбулася 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі “Горизонти”. “Носоріг” створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

В лютому 2022 року стало відомо, що стримінговий сервіс Netflix придбав права на показ фільму “Носоріг” Олега Сенцова.

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