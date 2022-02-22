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Євросоюз вперше активує Сили швидкого реагування у кіберпросторі для підтримки України

22/02/2022 17:43

Європейський Союз за запитом Києва активує групу експертів з кібербезпеки, для допомоги Україні відбити кібератаки з Російської Федерації.

Про це у вівторок, 22 лютого, заявив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукевічюс у твіттері.

“У відповідь на запит України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія, Хорватія активують Сили швидкого реагування у кіберпросторі для допомоги українським інституціям у боротьбі зі зростаючими кіберзагрозами”, – написав він.

Сили швидкого реагування ЄС у кіберпросторі включають до десяти експертів з кібербезпеки шести європейських країн, які можуть надавати допомогу країнам, які зазнали кібератаки. Команда підпадає під програму оборонного співробітництва ЄС PESCO. Це буде її перше розгортання.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ЄС готовий надати Україні комплексну пропозицію щодо системного зміцнення кібербезпеки, передає “Європейська правда”.

Міністр наголосив, що сучасна війна – це не лише танки, артилерія та літаки, але і конкретні дії в кіберпросторі.

“Я надіслав відповідний лист в ЄС. Сьогодні я отримав підтвердження від Євросоюзу, що вони позитивно реагують на мій запит. Україна отримає пропозицію щодо системної допомоги ЄС у зміцненні нашої кібербезпеки”, – заявив глава МЗС України.

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