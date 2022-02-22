ЄС може узгодити санкції проти РФ сьогодні

Глави МЗС країн Євросоюзу зустрічаються в Парижі для узгодження санкцій проти Москви у відповідь на визнання так званих “ДНР” і “ЛНР” та офіційне введення військ в Україну.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомляють Reuters та The NY Times.

Раніше цього ж дня посли ЄС працювали над проєктом санкцій, аби очільники закордонних відомств країн Європи узгодили його на зустрічі в Парижі.

У заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля сказано, що санкції будуть спрямовані проти тих, “хто був причетний до незаконного рішення”, а також проти банків, які “фінансують російські військові та інші операції на тимчасово окупованих територіях”.

Санкції стосуватимуться причетних до визнання псевдореспублік осіб, які знаходяться в Росії та ОРДЛО. Це фізичні та юридичні особи з різних сфер – політичної, військової та економічної.

У санкційному списку також опиняться російські пропагандисти, які висловлюють ворожу до України риторику.

Окрім цього, санкції застосують проти депутатів парламенту РФ, які сприяли визнанню незалежності маріонеткових проросійських урядів. Серед них є 11 осіб, які запропонували визнання та 351 особа, що проголосувала за це.

Підсанкційним особам заборонять в’їзд до ЄС, а їхні фінанси заморозять.

Також повідомляється, що президента Путіна у санкційному списку немає.

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого Німеччина вирішила зупинити сертифікацію “Північного потоку-2”. Цього ж дня Велика Британія ввела санкції проти 5 російських банків та 3 олігархів.

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