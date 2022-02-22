СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4758773 +24440
Летальні випадки:
104932 +287
Одужали:
3985601 +33238
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19430200 (+39762). Оновлено: 08:15 22.02.2022
Home / Світ / ЄС може узгодити санкції проти РФ сьогодні

ЄС може узгодити санкції проти РФ сьогодні

22/02/2022 18:55

Глави МЗС країн Євросоюзу зустрічаються в Парижі для узгодження санкцій проти Москви у відповідь на визнання так званих “ДНР” і “ЛНР” та офіційне введення військ в Україну.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомляють Reuters та The NY Times.

Раніше цього ж дня посли ЄС працювали над проєктом санкцій, аби очільники закордонних відомств країн Європи узгодили його на зустрічі в Парижі.

У заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля сказано, що санкції будуть спрямовані проти тих, “хто був причетний до незаконного рішення”, а також проти банків, які “фінансують російські військові та інші операції на тимчасово окупованих територіях”.

Санкції стосуватимуться причетних до визнання псевдореспублік осіб, які знаходяться в Росії та ОРДЛО. Це фізичні та юридичні особи з різних сфер – політичної, військової та економічної.

У санкційному списку також опиняться російські пропагандисти, які висловлюють ворожу до України риторику.

Окрім цього, санкції застосують проти депутатів парламенту РФ, які сприяли визнанню незалежності маріонеткових проросійських урядів. Серед них є 11 осіб, які запропонували визнання та 351 особа, що проголосувала за це.

Підсанкційним особам заборонять в’їзд до ЄС, а їхні фінанси заморозять.

Також повідомляється, що президента Путіна у санкційному списку немає.

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого Німеччина вирішила зупинити сертифікацію “Північного потоку-2”. Цього ж дня Велика Британія ввела санкції проти 5 російських банків та 3 олігархів.

Читайте також:
Рада закликає світ посилити санкції проти РФ через визнання так званих “Л/ДНР”

Унікальних переглядів: 35
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Гетманцев виступив проти виділення коштів для ЗСУ, – В’ятрович

Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, “слуга народу” Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії. Про це у вівторок, 22 лютого, заявив народний...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse