Як повернутися із ОРДЛО на підконтрольну уряду територію: алгоритм дій від Мінреінтеграції

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило алгоритм дій для тих громадян, які зараз мешкають у тимчасово окупованих Росією районах сходу України та збираються переїхати на підконтрольну Києву територію.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 22 лютого, роз’яснення опублікували на сайті відомства.

“Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним – житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення покинути територію ОРДЛО”, – наголосила міністерка Мінреінтеграції Ірина Верещук.

На тлі загострення ситуації на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях та незаконного визнання РФ псевдодержавних терористичних утворень в ОРДЛО, актуалізувалося питання гуманітарної підтримки громадян, які вирішили повернутися із ТОТ на підконтрольні Україні території.

Громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих РФ районах сходу України і збираються переїхати на підконтрольну Києву територію, треба пам’ятати:

1. Перебуваючи в ТОТ, або вже після прибуття на підконтрольну українському Уряду територію (перетнувши КПВВ на лінії розмежування або пункту пропуску на кордоні із РФ) можна звернутися за допомогою на “гарячі” телефонні лінії.

2. Слід зв’язуватися за номером, що відповідає тій області, в якій людина перебуває.

3. У телефонному режимі необхідно повідомити на “гарячу” лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) і конкретизувати, яка саме допомога потрібна. Чергові “гарячих” ліній проінструктують, як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги.

Номери “гарячих” ліній служби цивільного захисту: Луганська область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00 Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70 Харківська область – 057-700-30-90.

Мінреінтеграції повідомляє, що триває процес напрацювання урядом та місцевою владою розв’язання практичних проблем, що виникають у процесі переміщення із ТОТ громадян, які шукають притулку на контрольованій урядом України території.

Також існують неурядові організації, які теж можуть допомогти особам, що переміщуються із ТОТ:

• “Восток SOS”. Основні контакти із загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги;

• “Донбас SOS” надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110;

• “Право на захист” офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Гаряча лінія для допомоги ВПО: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;

• Гуманітарна місія “Проліска” допомагає з речами першої потреби, юридичними консультаціями. Гаряча лінія: (093)202 22 32;

• “Данська рада з питань біженців” допомагає в гуманітарних питаннях, пов’язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103

• “Червоний хрест” в Україні – допомога ВПО. Контакти: Луганська область – 050 267 43 57; Донецька область – 050 450 69 90, 062 646 03 33.

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