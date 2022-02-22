Україна ініціює виключення Росії з ЄБРР

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Україна ініціює виключення Російської Федерації із членства в Європейському банку реконструкції та розвитку через визнання нею незаконних утворень в ОРДЛО.

Про це заступник директора Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку від України Артем Шевальов повідомив у фейсбуці.

“На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання «суверенітету» терористичних угрупувань «ДНР/ЛНР» невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку”, – заявив Шевальов.

За його словами, є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів ЄБРР у цьому питанні.

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