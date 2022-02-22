У Шевченківському районі Києва з гранатомета вистрілили по адвокатській конторі

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Уночі 22 лютого на вулиці Дегтярівській, 25А у Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Невідомі здійснили постріл із РПГ-26 по будівлі, в якій розташована адвокатська контора.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомили в столичній поліції.

Попередньо встановлено, що приміщення пошкоджено внаслідок пострілу з РПГ-26. Подія кваліфікована як хуліганство. Ніхто не постраждав

За фактом пошкодження будівлі у Шевченківському районі столиці розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких – професійна діяльність адвокатів.

“Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років”, – повідомляють у поліції.

Слідство триває.

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