Росія не хоче розривати дипвідносини з Україною, – МЗС РФ

Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко у вівторок, 22 лютого.
“Ми про таке рішення не думали. Це не наш вибір”, – сказав Руденко журналістам.
За його словами, “це буде рішенням Києва”.
У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що розрив дипломатичних відносин між РФ та Україною є вкрай небажаним сценарієм.
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