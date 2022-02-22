“Угоди про дружбу” з “ЛДНР” передбачають, що Росія будуватиме свої військові бази в ОРДЛО

Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО у разі ратифікації так званих “договорів про дружбу” з “ЛНР” та “ДНР”.
Про це йдеться у статті 5 “договору” з “ДНР”, який оприлюднили російські ЗМІ.
“З метою забезпечення безпеки Договірних Сторін, а також миру та стабільності кожна Договірна Сторона буде надавати іншій Договірній Стороні право будівництва, використання та вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз (об’єктів) на своїй території”, – йдеться у статті.
Сторони мають вкласти окремі договори про військове співробітництво.
У договорі також йдеться, що підписанти не будуть учасниками будь-яких блоків чи союзів, що направлені проти будь-кого з них.
Зазначимо, текст договору з “ЛНР” є аналогічним.
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