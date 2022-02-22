Президент Польщі Дуда: Санкції проти РФ негайно!

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: PAP/Marcin Obara

Європа має негайно запровадити санкції проти Російської Федерації – про це після визнання Путіним “незалежності” так званих “ДНР/ЛНР” та офіційного введення військ на Донбас заявив президент Польщі Анджей Дуда.

“У ситуації, коли президент Росії підриває європейський порядок, встановлений на рубежі ХХ і ХХІ століть, виникає потреба у великій єдності та рішучій відповіді НАТО, ЄС та країн нашого регіону. Тільки жорстка реакція та політична оборона України може зупинити агресора. Санкції негайно!” – написав Дуда у фейсбуці 22 лютого.

Він також повідомив, що вночі спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

“Запевнив, що Україна має повну та надпартійну підтримку Польщі в боротьбі проти агресії Кремля. І що непорушність кордонів є однією з фундаментальних норм міжнародного права для нас”, – зазначив Дуда.

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