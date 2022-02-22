Дипломати США, які переїхали з Києва у Львів, провели ніч у Польщі. Австралія своїх вивезла в Румунію

Державний департамент США. Ілюстративне фото

Дипломати посольства США в Україні, яких раніше перемістили з Києва до Львова, ніч на 22 лютого “з міркувань обережності” провели у Польщі.

Про це з посиланням на офіційне повідомлення Державного департаменту США пише “Європейська правда“.

З повідомлення випливає, що йдеться не про разовий захід і виїзд американських дипломатів до Польщі принаймні на ночівлю може стати регулярною практикою на якийсь час.

“З міркувань безпеки персонал Держдепу у Львові проведе ніч у Польщі. Співробітники будуть регулярно повертатися для того, щоб продовжувати дипломатичну роботу в Україні і надавати невідкладні консульські послуги. Вони продовжать підтримувати український народ і владу“, – йдеться в заяві.

Також у Держдепі повторили пораду для громадян США виїхати з України через “велику ймовірність, що будь-які військові операції РФ серйозно ускладнять доступність комерційних рейсів” і ситуація може погіршитися швидко й непередбачувано.

Держдеп наголошує, що такі заходи обережності ніяким чином не відображають те, наскільки США підтримують і готові допомагати Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати серед перших перенесли своє посольство з Києва у Львів через загрозу нової агресії РФ проти України.

Після заяви президента РФ Володимира Путіна про визнання “незалежності” “ДНР” та “ЛНР” США заявили, що запровадять санкції через це рішення, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок воєнного вторгнення в Україну.

У ніч із 21 на 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти ОРДЛО.

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Про те, що її дипломати й чиновники виїхали з України, повідомила й Австралія.

“У зв’язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам наказано залишити Україну. Наше посольство та діяльність у Львові зараз тимчасово закриті. Австралійські офіційні особи були направлені на схід Польщі та Румунії, щоб допомогти австралійцям, які прагнуть виїхати з України”, – йдеться у повідомленні МЗС Австралії.

У міністерстві знову закликали всіх австралійців негайно покинути Україну.

У заяві також наголошується, що уряд Австралії засуджує заяву Путіна про визнання “Л/ДНР”.

“Це відверто підриває суверенітет та територіальну цілісність України і не має чинності відповідно до міжнародного права. Ми також засуджуємо заяву президента Путіна про те, що Росія розміщує так званих “миротворців” на сході України. Цей персонал не є миротворцями“, – заявили в австралійському МЗС.

Австралія також заявила про готовність приєднатися до санкцій у співпраці зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Європейським Союзом та іншими урядами по всьому світу.

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