“Це вторгнення”: Білий дім нарешті визначився з терміном щодо дій РФ на сході України

У вівторок, 22 лютого, Білий дім почав називати розгортання російських військ на сході України “вторгненням” (invasion), хоч раніше вагався щодо використання цього терміна — адже вторгнення є “червоною лінією”, яка, за словами президента Джо Байдена, призведе до запровадження Сполученими Штатами жорстких санкцій проти РФ.

Про це з посиланням на AP пише “Європейська правда“.

Раніше кілька європейських лідерів заявили, що російські війська перемістилися в контрольовані маріонетковими режимами на сході України райони, після як президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених Луганської та Донецької “народних республік”.

Водночас деякі вказали, що це ще не те повномасштабне вторгнення, якого давно боялися.

Пізніше Білий дім сигналізував про зміну власної позиції.

“Ми вважаємо, що так, це початок вторгнення, нового вторгнення Росії в Україну“, – сказав головний заступник радника з національної безпеки президента США Джон Файнер. “Вторгнення є вторгнення – і це те, що відбувається”, – додав він.

Зазначається, що спочатку адміністрація президента США відмовлялася давати конкретне визначення розгортанню російських військ, оскільки Білий дім хотів побачити, що насправді збирається робити Росія.

“Після оцінки переміщення російських військ, стало зрозуміло, що це нове вторгнення”, – додав Файнер.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі також назвала дії Росії вторгненням у своєму дописі в Twitter, коментуючи рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца зупинити сертифікацію газопроводу “Північний потік-2” у відповідь на дії Росії.

Водночас високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що “не назвав би повномасштабним вторгненням” визнання Росією незалежності “ЛНР” та “ДНР”.

“Я б не сказав, що (це) повноцінне вторгнення, але російські війська перебувають на українській землі”, – сказав глава європейської дипломатії.

Міністерство оборони Польщі та міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джавід зі свого боку заявили, що російські війська увійшли на схід України, Джавід заявив Sky News, що “вторгнення в Україну почалося”.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

У виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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