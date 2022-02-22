Байден оголосив про введення нових санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про рішення ввести нові санкції проти Російської Федерації після рішення цієї держави визнати так звані “ДНР/ЛНР” та офіційно ввести війська на територію України.

Як передає “Новинарня“, про це глава Білого дому заявив під час спеціального звернення у вівторок, 22 лютого.

“Я вважаю, президент Путін ще більше спробує захопити ці території. Він намагається знайти виправдання. Я пропоную ввести санкції у відповідь, які набагато ширші, ніж ті, що ми ввели в 2014 році“, – наголосив Байден.

“Ми запроваджуємо санкції проти двох російських великих фінансових інституцій – банку ВЕБ (колишній “Внешкомбанк” – “Н”) та неназваного “військового банку”. Ми запроваджуємо комплексні санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що ми відріжемо російський уряд від західного фінансування”, – сказав президент США.

Байден додав, що, починаючи від 23 лютого, США почнуть запроваджувати санкції проти російських еліт та їхніх родин, осіб, причетних до визнання “Л/ДНР”.

Він наголосив, що США працювали з Німеччиною, щоб блокування запуску газопроводу “Північний потік-2”.

Президент США уточнив, що це перший пакет санкцій, і якщо Росія продовжить агресію, то ці санкції будуть посилюватися. Обмежувальні заходи були тісно скоординовані з партнерами та будуть посилюватись у відповідь на ескалацію ситуації з боку РФ.

Байден також наголосив, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні та зміцнювати своїх союзників по НАТО, зокрема країни Балтії.

“Хто, в ім’я Господа, дав Путіну право оголошувати нові так звані “держави” на території, яка належала його сусідам?” – сказав президент США.

“Зараз, коли Російська Федерація, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоби вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції“, – додав глава Білого дому.

Цього дня про санкції проти РФ заявила також Велика Британія.

Нагадаємо, раніше країни-члени Європейського Союзу погодили пакет санкцій, який буде дуже болючим для російської економіки.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, обмеження стосуються окремих персон, банківських установ, секторів економіки та звужують доступ Росії до ринків капіталу Євросоюзу.

ЄС готовий посилити ці санкції, якщо Росія продовжить агресивні дії проти України. Туди потрапить 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО. Також у списку 27 осіб і об’єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

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